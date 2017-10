კატალონიაში პოლიციასთან დაპირისპირების შედეგად ათეულობით ადამიანი დაშავდა

კატალონიის რეფერენდუმი, რომელმაც რეგიონის ესპანეთისგან გამოუკიდებლობის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს ქაოსში გადაიზარდა. პოლიციის რეიდის შედეგად ათეულობით ადამიანია დაშავებული. კატალონიის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით, მათი უმეტესობა მსუბუქადაა დაშავებული.

When you use the tools of the state to forcibly stop people from carrying out a peaceful vote, you cease to be a democracy. #Catalonia pic.twitter.com/BD9x8sebUW

— Jack Foster (@jackfostr) October 1, 2017