მეხიკოში 7.1 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა [ვიდეო]

CNN-ის ინფორმაციით, მექსიკის დედაქალაქ მეხიკოში 7.1 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც განადგურდა შენობები, გზები და ესტაკადები. პირველი ცნობები ქვეყნდება დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ, თუმცა მათი რაოდენობა თანდათან იზრდება.

მექსიკაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. პრეზიდენტმა, პენა ნიეტუმ ტვიტერზე დაწერა, რომ ვითარების გასაცნობად ეროვნული უსაფრთხოების კომიტეტი მოიწვია.

მომხდარს ტვიტერით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპიც, რომელიც დიდი მოწონებით არ სარგებლობს მექსიკაში: “ღმერთმა დალოცოს მექსიკელი ხალხი. ვართ თქვენთან და ვიქნებით თქვენთვის.”

ტელეგრაფის ინფორმაციით, სექტემბრის დასაწყისში მექსიკაში 8.1 მაგნიტუდის მიწისძვრაც დაფიქსირდა, რამაც სულ მცირე 90 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა.

Current image of Mexico City. To all my family and friends, I hope everyone is safe. pic.twitter.com/dqCk47kcEK — Francisco Parada (@paco_parada) September 19, 2017

🇲🇽 WHOA! Watch this building rock back and forth as the earthquake strikes Mexico City. (Images: @AlertaChiapas) pic.twitter.com/SS2xiiJvYJ — Keith Walker (@KeithWalkerNews) September 19, 2017

Video captures building exploding after a 7.1 Earthquake strikes Mexico City. Please pray for Mexico. pic.twitter.com/tOytBnYQuR — Mauricio Cantu (@mcantu06) September 19, 2017

RT BigStick2013: Mexico City Footage — 7.1 Mag Earthquake pic.twitter.com/gnEGe3bg72 — The Blow of Reality (@realityblow) September 19, 2017

Mexico City sees major damages to buildings after a magnitude 7.1 earthquake. pic.twitter.com/vLUXg96KNw — AJ+ (@ajplus) September 19, 2017

NEW VIDEO: Another building collapses in Mexico City after powerful earthquakepic.twitter.com/zxkzPdBpau — Tennessee (@10_gop) September 19, 2017