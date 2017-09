მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საფეხბურთო კლუბის, მანჩესტერ იუნაიტედის კაპიტნის სამკლაური ლგბტ დროში ფერებში იქნება გადაწყვეტილი. შესაბამის ფოტომასალას კლუბის პრესსამსახური ავრცელებს ტვიტერზე.

მანჩესტერ იუნაიტედი აცხადებს, რომ ისინი მხარს უჭერენ Stonewall-ის კამპანიას თანასწორობისათვის.

We’re proud to support @stonewalluk’s #ComeOutForLGBT campaign in the fight for equality: https://t.co/3Oz1AGcPJz #allredallequal pic.twitter.com/KNuQ3oN9P5

— Manchester United (@ManUtd) September 7, 2017