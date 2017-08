ტეხასში “უპრეცედენტო” ქარიშხლის შედეგებს ებრძვიან [ფოტორეპორტაჟი]

ჰიუსტონში, ტეხასის შტატში, 27 აგვისტოს მომხდარი ქარიშხალი ტეხასის ისტორიაში ყველაზე დიდია – ამის შესახებ ოფიციალური პირების განცხადებას BBC ავრცელებს.

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საკუთარ ტვიტერზე ქარიშხალს “ისტორიულს” და “უპრეცედენტოს” უწოდებს.

“ისტორიული რაოდენობის ნალექი ჰიუსტონსა და მთლიანად ტეხასში. უპრეცედენტო წყალდიდობაა და წვიმა კვლავ გრძელდება. ადამიანების შემართება განსაცვიფრებელია. გმადლობთ!” – წერს ტრამპი.

HISTORIC rainfall in Houston, and all over Texas. Floods are unprecedented, and more rain coming. Spirit of the people is incredible.Thanks!

ქარიშხლის შედეგად 5 ადამიანია გარდაცვლილი. ქარიშხლისგან დაზარალებულები სახლების სახურავებიდან ვერტმფრენებით გადაჰყავთ უსაფრთხო ადგილებზე. BBC-ის ინფორმაციითვე, ქალაქ ჰიუსტონში, რომელიც სიდიდით აშშ-ის მეოთხე ქალაქია, მაშველებმა 2 000-მდე ადამიანი გადაარჩინეს. CNN-ის პროგნოზის თანახმად, წვიმა მომდევნო 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.

Hurricane #Harvey is the strongest hurricane to hit the US in a decade. These are sights from the day after the Cat 4 storm made landfall. pic.twitter.com/rBjzjg8nlB — CNN Weather Center (@CNNweather) August 28, 2017