ქარიშხალი ჰარვი აშშ-ში – მეწყერი და ეკაკუირებული მოსახლეობა

ქარიშხალი ჰარვი აშშ-ის შტატ ტეხასს თავს დაატყდა. მის მიერ გამოწვეული წვიმისა და ქარის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა და მოსახლეობამ საკუთარი სახლები დატოვა.

The Guardian-ის ცნობით, ქარიშხლის გამო ათასობით მაცხოვრებელმა სახლები დატოვა. ევაკუაცია შეეხო სანაპიროზე გაშენებულ ნავთობგადამამუშავებელ და ქიმიურ საწარმოებს, ასევე, ზღვისპირა ქალაქ ჰიუსტონს.

BBC-ის ცნობით, ადგილობრივი დროით 22 საათზე, როდესაც ქარიშხლის სიმძლავრემ პიკს მიაღწია, გამოიწვია მეწყერი, მოთხარა ხეები და ქალაქი კორპუს ქრისტი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა.

ქარიშხლის გააქტიურებიდან 3 საათის შემდეგ შედარებით დასუსტდა, თუმცა მაინც სიცოცხლისთვის საშიშად ითვლება, რომელსაც შენობების დაზიანება შეუძლია.

სოციალურ ქსელ “თვითერში” მომხმარებლები წერენ, რომ ქალაქ როკფორტში საჯარო სკოლები “გაქრა”.

Keep those reporters out there in y’alls prayers, they are putting their lives on the line to keep us updated on #HurricaneHarvey — Justin Adami (@AdamiJustin) August 26, 2017

Fox News კი მომხმარებლებს განუმარტავს, რომ ეს არაა ოკეანე, არამედ სანაპირო ქალაქ კორპუს ქრისტის ერთ-ერთი ქუჩაა.

THIS IS NOT THE OCEAN! This is what it looks like now on some streets in Corpus Christi because of #HurricaneHarvey https://t.co/Q37TTBqinM pic.twitter.com/JA8scjDKfh — ABC13 Houston (@abc13houston) August 26, 2017

შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა “თვითერზე” დაწერა, რომ ფედერალური მთავრობა აკვირდება შტორმის მიმდინარეობას და საჭირო დახმარებას აღმოუჩენს ადგილობრივ მთავრობას.

I encourage everyone in the path of #HurricaneHarvey to heed the advice & orders of their local and state officials. https://t.co/N6uEWCZUrv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2017

MAJOR TORNADO DAMAGE in Sienna Plantation (Missouri City) roofs blown off, lots of big trees down. @abc13houston #HurricaneHarvey pic.twitter.com/Zctbg2IsIF — Foti Kallergis (@FotiABC13) August 26, 2017

🆘‼️😱💨 #USA: a few impressions from #HurricaneHarvey (category 5), which threatens the coast of #Texas. I hope nobody was hurt. pic.twitter.com/Dbcai8IStW — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) August 26, 2017

მომხმარებელმა “თვითერზე” გამოაქვეყნა ფოტო დაცარიელებული სუპერმარკეტ “უოლმარტიდან”, რომელიც ქალაქ ბრაიანში, ტეხასში, ქარიშხლის არედან 297 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს.

This is Walmart in Bryan, TX right now… 185 miles from the eye of #HurricaneHarvey pic.twitter.com/tUnIQON4us — Chris Riggins (@chrisriggins6) August 26, 2017

ამერიკის ეროვნული კოსმოსის ადმინისტრაციის (NASA) კამერებით გადაღებული ქარიშხალი.

It’s a downpour in uptown Houston, right now!! It seems to be an immediate effect of #Category4. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/kdArRdcOHZ — Naga Appani (@NagaAppani) August 25, 2017

Just 9.9″ of rain did this in #Houston April 2016. We are expecting 20″-40″ from this storm. #HurricaneHarvey #hurricane pic.twitter.com/qtvljTR868 — Texas Emergency News (@TXemergencynews) August 25, 2017

Winds and waves definitely starting to pick up here in Rockport, Tx. Waves nearing the back of the homes. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/xYqSA1cUa9 — Jeff Gammons (@StormVisuals) August 25, 2017

CNN-ის ცნობით, ქარიშხალი ჰარვი პირველად ტეხასის ქალაქებს, პორტ არანსასსა და პორტ ოკონორს მიუახლოვდა, რა დროსაც ის მეოთხე კატეგორიის საშიშროებად იყო შეფასებული.

ABC news-ის ცნობით, ქარიშხალი ჰარვი ტეხასში კიდევ რამდენიმე დღე გასტანს. მათი ცნობით, შაბათსა და კვირას უფრო შესუსტდება, თუმცა არაა გამორიცხხლი, რომ ორშაბათსაც გაძლიერდეს და კიდევ გამოწვიოს მეწყერი.