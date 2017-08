ფინეთის პოლიციამ დააკავა პირი, რომელმაც რამდენიმე ადამიანი დანით დაჭრა

ფინეთის პოლიციის ცნობით, მათ ესროლეს მამაკაცს, რომელმაც რამდენიმე პირი დანით დაჭრა. შემთხვევა ქალაქ ტურკუში მოხდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს.

პოლიციის ცნობითვე, კაცი მათ ფეხში დაჭრეს და შემდეგ დააკავეს. პოლიცია ადამიანებს აფრთხილებს, ქალაქის ცენტრს მოერიდონ. ინციდენტი ცენტრალურ მოედანზე მოხდა. დადასტურებული ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ ჯერჯერობით არ ვრცელდება.

Persons who have information regarding happenings in Turku, can call the numbers +358 503499187 or +358 50 3268089

