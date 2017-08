ილია მეორემ პენსს ტრამპებისთვის ოქროს სამაჯური და ოქროს ჯვარი გაატანა

მართლმადიდებელი ეკლესიის პარტიარქმა ილია მეორემ აშშ-ს ვიცეპრეზიდენტ მაიკ პენსს, აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და მელანია ტრამპისთვის საჩუქრად ოქროს სამაჯური და ოქროს ჯვარი გაატანა.

სიონის საკათედრო ეკლესიაში სტუმრობის დროს აშშ-ს ვიცეპრეზიდენტი თავის მეუღლესთან კარენ პენსთან ერთად იმყოფებოდა. მათ ილია მეორე შეხვდა და სიონის ეკლესია დაათვალიერებინა. ილია მეორემ მაიკ პენსს ოქროს სამაჯური აჩუქა, ხოლო კარენ პენსს ოქროს ჯვარი, რომელიც თამარ მეფის ჯვრის ასლადაა მიჩნეული.

Karen & I visited Sioni Cathedral a symbol of the faith that fills Georgia's ancient land. Thanks Patriarch Ilia II & Fr Zviadze #VPinEurope pic.twitter.com/04ORFORcyT

— Vice President Pence (@VP) August 1, 2017