ტრამპის გადაწყვეტილებით, ტრანსგენდერი ადამიანები აშშ-ის ჯარში ვერ იმსახურებენ

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, დონალ ტრამპის განცხადებით, სამხედრო ექსპერტებთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ტრანსგენდერი ადამიანები ჯარში სამსახურს ვერ შეძლებენ. ამის შესახებ მან ტვიტერში დაწერა.

ტრამპი ამბობს, რომ ტრანსგენდერი ადამიანების ჯარში მსახურება იწვევს სამედიცინო ხარჯების ზრდას.

“არმია უნდა კონცენტრირდეს დამაჯერებელ და უთვალავ გამარჯვებაზე და არა სამედიცინო ხარჯებსა და სხვა დაბრკოლებებზე, რომლებსაც არმიას სამხედრო მოსამსახურე ტრანსგენდერები მოუტანენ,” – წერს პრეზიდენტი.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

