ერაყი მოსულის ISIS-ის ძალებისგან გათავისუფლებას ოფიციალურად ზეიმობს

მოსულში ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა. ერაყის პრემიერის, ალ-აბადის ადმინისტრაციის განცხადებით, მისი ვიზიტი მოსულიდან ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს ძალების განდევნას უკავშირდება და პრემიერმა ერაყის მოსახლეობას და არმიას ქალაქის სრულად გათავისუფლებას მიულოცა.

8-თვიანი საომარი მოქამედებების შემდეგ ერაყის სამთავრობო ჯარებმა მოსულში დანგრეული მეჩეთის ტერიტორია 29 ივნისს აიღეს, სადაც 3 წლის წინ ტერორისტულმა დაჯგუფებამ, ე.წ. ისლამურმა სახელმწიფომ ხალიფატის დაარსების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას ამის შესახებ “როიტერი” ერაყელ სამხერდო მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებდა. დღეს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერაყის ჯარემბა, რომლებსაც ზურგს აშშ-ის შეიარაღებული ძალები უმაგრებდნენ, ქალაქის ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს დანაყოფებისგან სრულად გათვისუფლება შეძლეს.

მოსულის გასათავისუფლებლად ერაყი გასული წლის 17 ოქტომბრიდან იბრძვის.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A

— Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 9, 2017