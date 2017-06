ლონდონში მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებში შევარდა – დაღუპულია სულ მცირე ერთი ადამიანი

ლონდონის ხიდზე, ადგილობრივი დროით დაახლოებით 22:00 საათზე მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებში შევარდა. როგორც, BBC პოლიციაზე დაყრდნობით წერს, ინციდენტს ერთზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ლონდონის ხიდი და მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცავებმა ევაკუაცია დაიწყეს.

ადგილზე მობილიზებულია პოლიციის შეიარაღებული დანაყოფები და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. დაიკეტა მიმდებარე მეტროსადგურები.

პარალელურად, პოლიცია ლონდონში, ორ სხვა ლოკაციაზე მომხდარ ინციდენტზე ავრცელებს ინფორმაციას. ლონდონის ხიდის გარდა შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა Borough Market-ის მიმდებარე ტერიტორიაზეც, საუბარია დანით ავდასხმაზე. პოლიცია მობილიზებულია Vauxhall-ის მიდებარე ტერიოტრიაზეც, თუმცა დამატებითი ცნობები ჯერჯერობით არ ვრცელდება.

ბრიტანული მედიის ცნობით, პოლიცია სამ თავდამსხმელს ეძებს.

მომხდარზე კომენტარი გააკეთა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა. ტერეზა მეიმ ინციდენტს საზარელი უწოდა და განაცხადა, რომ განიხილება ტერორისტული თავდასხმის ვერსიაც.

#LondonBridge: Video emerges of armed police telling people to stay down in bar. https://t.co/cxW0sncnSs pic.twitter.com/YKa0y5wVJ0

— Westmonster (@WestmonsterUK) June 3, 2017