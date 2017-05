აფეთქება მანჩესტერის არენაზე – არის ათობით მსხვერპლი

გაერთიანებულ სამეფოში, მანჩესტერის არენაზე კონცერტის დროს აფეთქება მოხდა, რასაც ადამიანების სიცოცხლე ემსხვერპლა.

BBC-ის ცნობით, დაიღუპა 22, მათ შორის ბავშვები, და დაშავდა 56 ადამიანი. ასევე BBC იუწყება, რომ აფეთქება ადგილობრივი დროით 22:35 საათზე მოხდა, როდესაც არენაზე მომღერალ არიანა გრანდის კონცერტი მიმდინარეობდა.

პოლიცია აცხადებს, რომ ტერორისტი იყო ერთი ადამიანი, რომელმაც სახლის პირობებში დამზადებული ნაღმი აამოქმედა.

#Manchester explosion @gmpolice statement: 19 dead and around 50 injured in the incident that’s treated as terrorism pic.twitter.com/RnKiawemZv

— Right Voice Now (@rightvoicenow) May 23, 2017