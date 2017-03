ალასკაში მიმავალ თვთმფრინავში გველი იპოვეს

ალასკაში მდებარე ქალაქ ანკორიჯისკენ მიმავალ თვთმფრინავში გველი იპოვნეს. როგორც BBC წერს, გველი კაბინაში წინა ფრენის შემდეგ მგზავრმა დატოვა.

მგზავრებს ბორტზე გველის არსებობის შესახებ პილოტმა შეატყობინა.

ეკიპაჟს მას შემდეგ შეატყობინეს აბინაში გველის არსებობის შესახებ, როდესაც უცნობმა მგზავრმა განაცხადა, რომ ალასკაში მდებარე ქალაქ ანიაკში ჩაფრენის შემდეგ საკუთარი გველი ვეღარ იპოვა.

“თვითმფრინავში დაკარგული გველი გვყავს, მაგრამ, არ ვიცით, სად არის” – გამოაცხადა პილოტმა ფრენის მიმდინარეობისას.

Flight attendant bags snake that got loose on flight to Anchorage, puts it in overheard bin for the rest of the trip https://t.co/4GFSmND44K pic.twitter.com/53mhZUPVc8

— ABC News (@ABC) March 22, 2017