დოლი: შეშფოთებული ვარ ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელევიზიის მიტაცების გამო

“შეშფოთებული ვარ “რუსთავი 2″-ის, საქართველოში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელევიზიის მიტაცების გამო. ეს არის დარტყმა პრესის თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე,” – ასე ეხმაურება ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ის შესახებ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლი.

“რუსთავი 2-ის საქმე არის საქართველოში დემოკრატიის ტესტი. ქართველ ხალხს შესაძლოა დააკლდეთ ერთადერთი დამოუკიდებელი ინფორმაციის წყარო,” – წერს დოლი ტვიტერში.

Deeply concerned by the recent takeover of @Rustavi2tv , the only independent TV channel in #Georgia . A blow to freedom of press & democracy.

.@Rustavi2tv case is a test for Georgian democracy. The people of #Georgia might be deprived from the only independent source of information

— Joseph Daul (@JosephDaul) March 3, 2017