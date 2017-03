მიატოვიჩი: სასამართლოს გადაწყვეტილება მედიაპლურალიზმზე დიდი დარტყმაა

ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-თან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც ტელეკომპანიის 100% წილის მფლობელი ქიბარ ხალვაშია, იმედისგამაცრუებელ ნაბიჯად აფასებს. მიატოვიჩის განცხადებით, ეს არის საქართველოში მედიაპლურალიზმზე დიდი დარტყმა.

მოვლენებს ეუთოს წარმომადგენელი ტვიტერში გამოეხმაურა.

Disappointing move & huge blow to media pluralism in #Georgia ,Supreme Court rules against @Rustavi2tv#freespeechhttps://t.co/JIsIshkQKd

— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) March 2, 2017