საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლამდე ერთი პროცედურა დარჩა

ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენლმა დღეს, 1 მარტს საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების და შეჩერების მექანიზმის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებას ხელი მოაწერეს.

“რადიო თავისუფალი ევროპის/რადიო თავისუფლების” (RFE/RL) ჟურნალისტი ბრიუსელიდან, რიკარდ იოზვიაკი წერს, რომ ცვლილება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში საბოლოოდ 8 მარტს გამოქვეყნდება, რის შემდეგაც 20 დღის შემდეგ ძალაშია, რაც ნიშნავს, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით სარგებლობა საქართველოს მოქალაქეებს 28 მარტიდან შეეძლებათ.

Visa lib for #Georgia likely to be published in the EU official journal on 8 march so + 20 days means visa free travel on 28 march

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 28, 2017