ევროკავშირის ქვეყნების მინისტრებმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას მხარი დაუჭირეს

ევროკავშირის ქვეყნების მინისტრებმა შეჩერების მექანიზმსა და საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებას მხარი დღეს, 27 თებერვალს დაუჭირეს.

Ministers have now approved the suspension mechanism & #Georgia visa lib. Signature on wed. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 27, 2017