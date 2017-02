ოსკარი 2017 – გამარჯვებულთა სრული სია

26 თებერვალს, ლოს ანჯელესში ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოს “ოსკარის” გამარჯვებულები გამოავლინეს. წელს აკადემიის ფავორიტები “ლა ლა ლენდის” შემქმნელები გახდნენ. ფილმა ყველაზე მეტი ჯილდო მოიპოვა, მისი რეჟისორი დემიენ ჩაზელი კი ოსკარის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა რეჟისორია, რომელსაც ოსკარი გადაეცა. კაცი მსახიობებიდან წელს ქეისი აფლეკი, ხოლო ქალებიდან ემა სტოუნი გამოარჩიეს.

წარდგენისას არასწორად ამოიკითხეს წლის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში გამარჯვებული ფილმი. თავდაპირველად ჯილდო “ლა ლა ლენდს” გადაეცა, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ფილმმა “მთვარის შუქზე” გაიმარჯვა.

ნომინაციებში გამარჯვებულები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

Emma Stone wins Best Actress, thanks Ryan Gosling: “Thank you for being the greatest partner on this crazy adventure.” #Oscars pic.twitter.com/CnFLvNEdda

Casey Affleck wins Best Actor: “One of the first people who taught me how to act was Denzel Washington… thank you.” #Oscars pic.twitter.com/FzBCwe5dbY — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017