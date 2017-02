საუკეთესო ალტერნატიული ალბომის კატეგორიაში გრემი ბოუის “ბლექსთარს” მიანიჭეს

გუშინ, 12 იანვარს “გრემის” 59-ე დაჯილდოვება გაიმართა. ამერიკის მუსიკისა და ხელოვნების აკადემიამ 83 ნომინაციაში, მუსიკალური ჯილდოს გამარჯვებულები გამოავლინა. ყველაზე მეტი ჯილდოს მოპოვება ბრიტანელმა მუსკოსმა ადელმა შეძლო. მომღერალმა გრემი 5 კატეგორიაში, მათ შორის წლის საუკეთესო ალბომისა და სიმღერისთვის მიიღო. ხუთი გრემი მიანიჭეს დეივიდ ბოუისაც, რომლის უკანასკნელი ალბომიც ბრიტანელი მომღერლის გარდაცვალებამდე რამდენი დღით ადრე გამოვიდა. სწორედ ბოუის “ბლექსთარი” დასახელდა გასული წლის საუკეთესო ალტერნატიულ ალბომად, ხოლო ამავე სახელწოდების სიმღერა, რომელიც ალბომშია შესული, წლის საუკეთესო როკ-სიმღერად და საუკეთესო როკ შესრულებად დასახელდა.

“ნეტგაზეთი” გთავაზობთ გრემის 2017 წლის ნომინანტთა და გამარჯვებულთა მოკლე სიას:

წლის საუკეთესო ალბომი

25 – Adele – გამაომრჯვებული

Lemonade – Beyoncé

Purpose – Justin Bieber

Views – Drake

Sailor’s Guide to Earth – Sturgill Simpson

წლის საუკეთესო ჩანაწერი

Hello – Adele – გამარჯვებული

Formation – Beyoncé

7 Years – Lukas Graham

Work – Rihanna

Stressed Out – Twenty One Pilots

წლის საუკეთესო სიმღერა

Formation – Beyoncé

Hello – Adele – გამარჯვებული

I Took A Pill In Ibiza – Mike Posner

Love Yourself – Justin Bieber

7 Years – Lukas Graham

საუკეთესო რეპ ალბომი

Chance the Rapper – Coloring Book – გამარჯვებული

De La Soul – And The Anonymous Nobody

DJ Khaled – Major Key

Drake – Views

Schoolboy Q – Blank Face LP

Kanye West – The Life of Pablo

საუკეთესო თანამედროვე ურბანული ალბომი

Beyonce – Lemonade – გამარჯვებული

Gallant – Ology

King – We Are King

Anderson Paak – Malibu

Rihanna – Anti

ქანთრის საუკეთესო სოლო შესრულება

Love Can Go To Hell – Brandy Clark

Vice – Miranda Lambert

My Church – Maren Morris – გამარჯვებული

Church Bells – Carrie Underwood

Blue Ain’t Your Color – Keith Urban

საუკეთესო როკ-სიმღერა

Blackstar – David Bowie – გამარჯვებული

Burn the Witch – Radiohead

Hardwired – Metallica

Heathens – Twenty One Pilots

My Name Is Human – Highly Suspect

საუკეთესო პოპ დუეტი/ჯგუფური შესრულება

Closer – The Chainsmokers featuring Halsey

7 Years – Lukas Graham

Work – Rihanna

Cheap Thrills – Sia featuring Sean Paul

Stressed Out – Twenty One Pilots – გამარჯვებული

საუკეთესო ახალბედა არტისტი

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance the Rapper – გამარჯვებული

Maren Morris

Anderson Paak

საუკეთესო პოპ ვოკალისტური ალბომი

Adele – 25 – გამარჯვებული

Justin Bieber – Purpose

Ariana Grande – Dangerous Woman

Demi Lovato – Confident

Sia – This Is Acting

პოპის საუკეთესო სოლო შესრულება

Hello – Adele – გამარჯვებული

Hold Up – Beyoncé

Love Yourself – Justin Bieber

Piece By Piece (Idol Version) – Kelly Clarkson

Dangerous Woman – Ariana Grande

R&B-ის საუკეთესო შესრულება

BJ The Chicago Kid – Turnin’ Me Up

Ro James – Permission

Musiq Soulchild – I Do

Rihanna – Needed Me

Solange – Cranes In the Sky – გამარჯვებული

საუკეთესო R&B სიმღერა

PartyNextDoor & Drake – Come See Me

Bryson Tiller – Exchange

Rihanna – Kiss It Better

Maxwell – Lake By the Ocean – გამარჯვებული

Tory Lanez – Luv

საუკეთესო რეპ შესრულება

Chance The Rapper featuring Lil Wayne & 2 Chainz – No Problem – გამარჯვებული

Desiigner – Panda

Drake featuring the Throne – Pop Style

Fat Joe & Remy Ma featuring French Montana & Infared – All the Way Up

Schoolboy Q featuring Kanye West – That Part

საუკეთესო რეპ სიმღერა

Drake – Hotline Bling – გამარჯვებული

Beyoncé & Kendrick Lamar – Freedom

DRAM & Lil Yachty – Broccoli

Kanye West,Chance the Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream – Ultralight Beam

Kanye West & Rihanna – Famous

საუკეთესო R&B ალბომი

BJ The Chicago Kid – In My Mind

Lalah Hathaway – Lalah Hathaway Live – გამარჯვებული

Terrace Martin – Velvet Portraits

Mint Condition – Healing Season

Mya – Smoove Jones

მეტალის საუკეთესო შესრულება

Baroness – Shock Me

Silvera – Gojira

Korn – Rotting In Vain

Megadeth – Dystopia – გამარჯვებული

Periphery – The Price is Wrong

როკის საუკეთესო შესრულება

Alabama Shakes – Joe

Beyoncé & Jack White – Don’t Hurt Yourself

David Bowie – Blackstar – გამარჯვებული

Disturbed – The Sound of Silence

Twenty One Pilots – Heathens

საუკეთესო საცეკვაო ჩანაწერი

Bob Moses – Tearing Me Up

The Chainsmokers – Don’t Let Me Down – გამარჯვებული

Flume – Never Be Like You

Riton – Rinse and Repeat

Sofi Tukker – Drinkee

საუკეთესო ელექტორნული ალბომი

Skin – Flume – გამარჯვებული

Electronica 1: The Time Machine – Jean-Michel Jarre

Epoch – Tycho

Barbara, Barbara, We Face A Shining Future – Underworld

საუკეთესო მუსიკალური კლიპი

Beyonce – Formation – გამარჯვებული

Leon Bridges – River

Coldplay – Up and Up

Jamie xx – Gosh

OK Go – Upside Down and Inside Out

საუკეთესო ქანთრი სიმღერა

Keith Urban – Blue Ain’t Your Color

Thomas Rhett – Die A Happy Man

Humble and Kind – Tim McGraw – გამარჯვებული

My Church – Maren Morris

Miranda Lambert – Vice

ქანთრის საუკეთესო სოლო/ჯგუფური შესრულება

Dierks Bentley & Elle King – Different For Girls

Brothers Osborne – 21 Summer

Kenny Chesney & Pink – Setting the World On Fire

Pentatonix & Dolly Parton – Jolene – გამარჯვებული

Chris Young & Cassadee Pope – Think of You

