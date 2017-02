მოგერინი ტრამპის ადმინისტაციას მოუწოდებს, არ ჩაერიოს ევროკავშირის პოლიტიკაში

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას ტრამპის ადმინისტრაციას ურჩია, რომ არ ჩაერიონ ევროკავშირის პოლიტიკაში.

მოგერინიმ ეს განცხადება აშშ-ში ვიზიტის ფარგლებში გააკეთა.

“ჩვენ არ ვერევი აშშ-ის პოლიტიკაში. ევროპელები მოელიან, რომ არც ამერიკელები ჩაერევიან,”- განაცხადა მოგერინიმ.

Q&A with the American press: “We do not interfere in US politics. Europeans expect that Americans don’t interfere” @FedericaMogpic.twitter.com/oYoC7Hzeod

