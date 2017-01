ნიუ იორკში ტრამპის საწინააღმდეგო აქციიდან მსახიობი შაია ლებეფი დააკავეს [ვიდეო]

მსახიობი შაია ლებეფი დააკავეს ნიუ იორკში ტრამპის საწინააღმდეგ არტ-ინსტალაციაზე, რომელსაც ეწოდება ‘ის ჩვენ ვერ დაგვყოფს”. ამის შესახებ ინფორმაციას “გარდიანი” ავრცელებს.

არტ-ინსტალაციის არაოფიციალური ტვიტერ ექაუნთი იუწყება, რომ მსახიობი ამ ვიდეოს გამოა დაკავებული:

Shia LaBeouf has been arrested by NYPD, because of this video #HeWillNotDivideUs #FreeShia pic.twitter.com/Sj8RqP7uGm

ვიდეოში ჩანს მამაკაცი, რომელიც ლებეფს ეძახის, შემდეგ კი ამბობს: “ჰიტლერს ცუდი არაფერი გაუკეთებია”, რასაც მსახიობის რეაქცია მოჰყვება. ამის შემდეგ მამაკაცი ამბობს: რატომ მესხმი თავს?

ვრცელდება ინციდენტის ამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო:

ინტერნეტში გავრცელდა კიდევ ერთი ვიდეო, სადაც უკვე უშუალოდ ჩანს, როგორ მიდის ლებეფი პოლიციელებთან ერთად: “ის ვერ დაგვყოფს” – ამ სლოგანით აქცია ლებეფმა დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ წამოიწყო. მან ნიუ იორკში კინომუზეუმთან განათავსა ინსტალაცია და კამერა, სადაც ტრამპის მოწინააღმდეგებს შეუძლიათ მისვლა და თავისი პოზიციის დაფიქსირება. ლებეფი ამბობს, რომ ლაივსტრიმი უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება 4 წლის განმავლობაში, სანამ დონალდ ტრამპი იქნება პრეზიდენტი.

“HE WILL NOT DIVIDE US” Art instillation in at the Museum of the Moving Image, NYC by Shia LaBeouf. pic.twitter.com/Rx1Imflz35 — ADDICT (@addictf__) January 23, 2017