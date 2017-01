CNN: დონალდ ტრამპი აშშ-მექსიკის საზღვართან კედლის მშენებლობაზე დღეს განაცხადებს

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ოთხშაბათს გადამწყვეტ ზომებს მიიღებს ამერიკის და მექსიკის საზღვართან კედლის აშენების შესახებ. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია თეთრმა სახლმა CNN-ს დაუდასტურა.

კედლის მშენებლობის გარდა, დონალდ ტრამპის საემიგრაციო პოლიტიკას გაამკაცრებს, მათ შორის ლტოლვილებთან და ვიზებთან დაკავშირებულ პოლიტიკას, მანამდე კი აშშ-ის 45-ე პრეზიდენტმა “ტვიტერის” ოფიციალურ გვერდზე განცხადება გამოაქვეყნა:

“ხვალ დიდი დღეა დაგეგმილი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. სხვა ბევრ საკითხთან ერთად, ჩვენ კედელს ავაშენებთ”.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017