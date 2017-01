რამზან კადიროვი: ჩეჩნეთში “ისლამური სახელმწიფოს” 50-ზე მეტი მებრძოლი დავაკავეთ

Дорогие друзья! В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита». Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым. Он даёт подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия. Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. Он пояснил, что получил приказ из Иблисского государства убить любого сотрудника и прислать отчёт, чтобы заслужить доверие. Теперь у него хватало наглости просить прошение за убийство и говорить, что потом раскаивался. Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались. В субботу в Нальчике оперативниками МВД по ЧР задержаны ещё два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа. Их везут в Грозный. На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников. Это большой успех правоохранительных органов, которым очень активно помогало население. Начиная с конца лета минувшего года в условиях строгой секретности велась работу по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов. В тот момент, когда поняли, что необходимо ликвидировать банду, провели спецоперацию в нескольких населённых пунктах. Мы уделяем особое внимание профилактической и оперативной работе, направленной на выявление любых преступных замыслов на стадии планирования, чтобы не дать бандитам творить зло. Так будет с любым, кто преступает закон. Хочу также подчеркнуть, что расцениваю как аморальные и бесчеловечные рассуждения отдельных СМИ, содержащие ничем не прикрытое сочувствия бандитам. Таким авторам не мешало бы послушать террористов, которые говорят, что в их планы входили крупномасштабные теракты с максимальным количеством жертв, убийство сотрудников полиции, госслужащих, женщин, детей. Всё это нужно было, чтобы вызвать недовольство населения. #Кадыров #Россия

A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Jan 14, 2017 at 2:23pm PST