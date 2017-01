ერდოღანი: თავდამსხმელებს ქვეყანაში ქაოსის შექმნა უნდოდათ

თურქეთის პრეზიდენტის, რეჯეპ რაიპ ერდოღანის განცხადებით, 1-ლი იანვრის ღამით კლუბში მომხდარი თავდასხმა ქვეყანაში ქაოსის შექმნას ისახავდა მიზნად. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თავდამსხმელებს ქვეყნის მორალურად დანგრევა სურდათ და ამიტომ გახდნენ რიგითი მოქალაქეები მათი სამიზნე.

ერდოღანი თავდასხმას საზარელს უწოდებს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC და სხვა საერთაშორისო მედია ავრცელებს.

#BREAKING Erdogan says Istanbul nightclub attack sought to create chaos in Turkey

სულ მცირე 39 დაიღუპა და 69 დაშავდა თურქეთში, სტამბოლის ღამის კლუბში “რიენა” ახალი წლის ღამეს თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა ადგილობრივი დროით, დაახლოებით 01.30 საათზე მოხდა. ამ დროის მონაცემებით, დაღუპულებიდან 16 უცხოელია. დამნაშავეები პოლიციას არ დაუკავებია და მათი ძებნა გრძელდება.

მომხდარს უკვე გამოეხმაურნენ მსოფლიო ლიდერები. თავდასხმა დაგმეს თეთრ სახლში. ხოლო დიდი ბრიტანეთის საგარე საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა ბორის ჯონსონმა თავდასხმას “ტერორიზმის მხდალი აქტი” უწოდა.

Thoughts with #Turkey after cowardly act of terrorism in #Istanbul nightclub attack. We stand shoulder to shoulder with our Turkish friends

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 1, 2017