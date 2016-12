5 საუკეთესო საახალწლო სიმღერა

ბიძინა მაყაშვილის, სერგი გვარჯალაძის, ნიკო ნერგაძის, გიორგი კიკონიშვილისა და ლაშა გაბუნიას აზრით, 5 საუკეთესო საშობაო და საახალწლო სიმღერა.

სერგი გვარჯალაძე, მუსიკოსი, ტელეწამყვანი

The Raveonettes – Christmas Song

Yo La Tengo – It’s Christmas Time

The XX – Last Christmas

The Shins – Wonderful Christmastime

Manic Street Preachers – Ghost of Christmas

ლაშა გაბუნია, მუსიკის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტი

Paul McCartney – Once Upon A Long Ago

Soft Eject – Please, Just Carry On

Ella Fitzgerald – Have Yourself A Merry Little Christmas

შობის საგალობელი – ალილო

Glenn Miller – I Know Why (And So Do You) (ფილმიდან „მზიური ველის სერენადა“)

გიორგი კიკონიშვილი, ბლოგერი, მუსიკის კრიტიკოსი

Jon Lennon – Happy Christmas (War is Over)

Frank Sinatra – The Christmas Song

George Michael – Last Christmas

Bing Crosby & David Bowie – Peace on Earth / Little Drummer Boy

Pretty Maids – A Merry Jingle

ბიძინა მაყაშვილი, პუბლიცისტი

Band Aid – Do They Know It’s Christmas

Jon Lennon – Happy Christmas (War is Over)

Tom petty – Christmas All Over Again

Bruce Springsteen – Santa Claus Is Comin’ To Town

Paul McCartney – Wonderful Christmastime

ნიკო ნერგაძე, რადიო “თავისუფლების” ჟურნალისტი და ბლოგერი

Dean Martin – Let it snow

Louis Armstrong – What A Wonderful World The Manhattan Transfer – Java Jive

რომელია თქვენი საყვარელი საახალწლო სიმღერა/კომპოზიცია? – დაწერეთ კომენტარებში.