ამაზონის ვირტუალური ასისტენტი მომხმარებლებს შემზარავი სიცილით აშინებს

თუ ფიქრობთ, რომ რობოტების აჯანყება შორეული მომავლის პერსპექტივაა, ან მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრს განეკუთვნება – ამაზონის ვირტუალური ასისტენტის, ალექსას მომხმარებლების ნაწილი არ დაგეთანხმებათ.

უკვე რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში ალექსას მომხმარებლები, ვირტუალური ასისტენტის უცნაურ ქცევაზე წერენ. როგორც ისინი აცხადებენ, ალექსა მომხმარებლებს შემზარავი სიცილით აშინებს. მოწყობილობა, მომხმარებლების თქმით, სიცილს შესაბამისი ხმოვანი ბრძანების გარეშე, უმიზეზოდ იწყებს.

“ვიწექი და დაძინებას ვაპირებდი, როდესაც ალექსამ ძალიან ხმამაღალი და შემზარავი სიცილი დაიწყო. დიდია ალბათობა, რომ ამაღამ მომკლან” – წერს ერთ-ერთი მომხმარებელი “ტვიტერზე”.

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh… there’s a good chance I get murdered tonight.

სხვა მომხმარებლები კი აცხადებენ, რომ როდესაც მათმა ვირტუალურმა ასისტენტმა სპონტანურად სიცილი დაიწყო, სახლში მარტო იყვნენ და ისე შეშინდნენ, მოწყობილობა დენის წყაროდან გამოაერთეს.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp

— CaptHandlebar (@CaptHandlebar) February 23, 2018